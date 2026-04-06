Лут и Королев совершили поездку в Конаковский округ Тверской области

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В понедельник рабочую поездку в Тверскую область провела министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, вместе с врио губернатора Виталием Королевым она посетила производственные и социальные площадки Конаковского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первой точкой поездки стала агрошкола в селе Дмитрова Гора, построенная при поддержке ГК "Агропромкомплектация". 1 сентября школа откроет двери для 250 ребят. Здесь вместе с аттестатом ученики смогут получить профессии, востребованные в сельской местности.

Лут и Королев оценили условия, созданные для обучения детей.

"Это очень важный социальный объект – долгожданный, красивый. Рассчитываем, что здесь будет открыто четыре агрокласса. Все готово для обучения детей", – подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание компания уделяет созданию социальной инфраструктуры для своих сотрудников. За счет средств льготного инфраструктурного кредита предприятие построило в поселке Молодежный дома для более чем 70 семей, которые работники получают с правом выкупа через 12 лет за 10% от рыночной стоимости. С реализацией проекта ознакомились министр и врио губернатора.

Жилье для тех, кто трудится на селе, при участии крупных инвесторов строится в Тверской области на постоянной основе. К примеру, в Зубцовском округе создается крупный агрокластер, включающий жилье для работников и социальные учреждения. Регион, в свою очередь, всесторонне помогает в реализации проектов.

Улучшение жилищных условий на селе глава Тверской области обсуждает, в частности, с жителями во время рабочих поездок в округа, чтобы принять необходимые решения с учетом мнения граждан.

"Будем увеличивать возможности для поощрения тружеников села. У нас введена награда "Почетный работник сельского хозяйства Тверской области" – считаю, что нужно поддержать награждаемых льготами и выплатами. Хотел бы поблагодарить всех наших сельских работников – это около 10 тысяч человек", – сказал Королев.

Он отметил видимое развитие агропромышленного комплекса. Так, в прошлом году на 3,5% прирос экспорт в зарубежные страны.

"Средняя зарплата в сельском хозяйстве впервые превысила среднюю зарплату в экономике Тверской области. Это значимый показатель, позволяющий с уверенностью смотреть вперед на развитие агропромышленного производства", - подчеркнул врио губернатора.

На Дмитрогорском молочном заводе, который перерабатывает до 200 тысяч тонн сырого молока и выпускает 95 тысяч тонн готовой продукции ежегодно, Лут и Королеву продемонстрировали высокий уровень автоматизации и роботизации производства. Глава региона и руководитель Минсельхоза РФ продегустировали продукцию предприятия.

Еще одно предприятие – Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, в ассортименте которого – колбасные изделия, деликатесы и другая продукция. На его площадке состоялась двухсторонняя встреча министра и главы региона. Ее темой стали ключевые достижения тверского АПК и направления его дальнейшего развития.