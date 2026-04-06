В Новосибирской области ограничили движение поездов из-за размыва насыпи

НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Реверсивное движение поездов организовано на перегоне Издревая-Жеребцово в Новосибирской области из-за размыва насыпи железной дороги талыми водами, на месте работают противоразмывные поезда и спецтехника, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.
По данным ЗСЖД, в ночь на понедельник из-за активного таяния снега произошел "сплыв откоса насыпи" на участке Сокур-Инская перегона Жеребцово Издревая Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области.
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
18 января, 08:38
"Движение поездов на этом двухпутном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника. Ожидаются задержки пригородных поездов №6502 Сокур – Новосибирск-Главный и №6501 Новосибирск-Главный – Сокур до 30 минут", - говорится в сообщении дороги в Telegram-канале.
Предпринимаются все необходимые меры для восстановления штатного движения поездов, заверили в ЗСЖД.