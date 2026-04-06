Юрист рассказал, какой срок грозит вытолкнувшему проводницу из поезда
Мужчине, вытолкнувшему проводницу из пассажирского поезда Челябинск - Санкт-Петербург, может грозить до 10 лет лишения свободы, считает юрист Михаил Пирогов.
Пирогов: вытолкнувшему проводницу из поезда может грозить до 10 лет заключения
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчине, вытолкнувшему проводницу из пассажирского поезда Челябинск - Санкт-Петербург, может грозить до 10 лет лишения свободы, считает юрист Михаил Пирогов.
В воскресенье Северо-Западная транспортная прокуратура
сообщила, что поставила на контроль расследование уголовного дела, заведенного по факту инцидента в пассажирском поезде Челябинск
- Санкт-Петербург
, в ходе которого пассажир вытолкнул проводницу из вагона.
"Пассажиру, вытолкнувшему проводницу из вагона поезда Челябинск - Санкт-Петербург, на данный момент грозит до пяти лет лишения свободы. Прогноз по срокам выглядит так: если экспертиза подтвердит среднюю тяжесть вреда, а мужчина признает вину и возместит ущерб, суд может дать три-четыре года колонии общего режима. Условный срок маловероятен из-за тяжести травмы и циничности преступления. Если раскаяния не будет, а проводница не простит - четыре-пять лет. Если же травму признают тяжким вредом здоровью, срок вырастет до семи-девяти лет. При доказывании умысла на тяжкий вред из хулиганских побуждений - до 10 лет", - сказал юрист в беседе с NEWS.ru
.
Он подчеркнул, что нарушитель мог бы отделаться штрафом в размере 300–500 тысяч рублей, но, учитывая перелом позвоночника у женщины, вероятность этого невелика. По мнению юриста, суд, скорее всего, вынесет решение о реальном лишении свободы.
"Отягчающих обстоятельств несколько. Пострадавшая находилась в беспомощном состоянии - она не ожидала нападения со спины и не могла защититься. Преступление совершено на транспорте, что считается повышенной общественной опасностью. И главное - мужчина не раскаялся: после того как вытолкнул женщину, он закрыл дверь тамбура и ушел как ни в чем не бывало", - подчеркнул Пирогов.