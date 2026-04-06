Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:19 06.04.2026
В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей
В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей - РИА Новости, 06.04.2026
В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей
Подмосковные предприятия произведут свыше 1,5 миллиона куличей к Пасхе в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T18:19:00+03:00
2026-04-06T18:19:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
пасха
кулич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569844784_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_f240e23b8445679cd34b3cca4536cb3a.jpg
https://ria.ru/20260330/yarmarki-2083833768.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569844784_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7fb84330ea7be3d0ce5a365b598b5bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, пасха, кулич
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Пасха, Кулич
В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей

Подмосковные производители испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей в 2026 году

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПроизводство куличей к Пасхе
Производство куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Производство куличей к Пасхе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковные предприятия произведут свыше 1,5 миллиона куличей к Пасхе в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Региональные производители начали выпуск пасхальной продукции к одному из главных православных праздников. Всего в регионе работает более 65 предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на площадках холдинга "Коломенский" в этом году планируется испечь около 1 миллиона куличей. Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста. ООО "Рузский хлебозавод" выпустит более 40 тонн пасхальной продукции. ООО "Эко-меню" изготовит как традиционные варианты пасхальных кексов, так и изделия с кремовыми начинками, а АО "Серпуховхлеб" – классические куличи с сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.
Ранее в пресс-службе министерства сообщили, что набор ингредиентов для классического кулича на шесть порций в среднем стоит около 713 рублей. В эту сумму входит базовый набор продуктов: килограмм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть куриных яиц, сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль.
Светлое Воскресение Христово - Пасху - в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В Пасху заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне - в Великую субботу - по традиции в храмах освящают куличи, крашенные яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиПасхаКулич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала