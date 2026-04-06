В Подмосковье испекут к Пасхе более 1,5 млн куличей

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковные предприятия произведут свыше 1,5 миллиона куличей к Пасхе в текущем году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Региональные производители начали выпуск пасхальной продукции к одному из главных православных праздников. Всего в регионе работает более 65 предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на площадках холдинга "Коломенский" в этом году планируется испечь около 1 миллиона куличей. Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста. ООО "Рузский хлебозавод" выпустит более 40 тонн пасхальной продукции. ООО "Эко-меню" изготовит как традиционные варианты пасхальных кексов, так и изделия с кремовыми начинками, а АО "Серпуховхлеб" – классические куличи с сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.

Ранее в пресс-службе министерства сообщили, что набор ингредиентов для классического кулича на шесть порций в среднем стоит около 713 рублей. В эту сумму входит базовый набор продуктов: килограмм пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сахара, шесть куриных яиц, сухие дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль.