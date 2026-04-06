Более 70 общественных пространств благоустроят в Московской области

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В этом году в Подмосковье запланировано благоустроить еще 72 объекта, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Реализацию программы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

"У нас большая программа благоустройства. Мы ее реализуем в том числе в рамках федерального проекта, старт которому в 2018 году в Коломне дал наш президент — тогда началось преображение исторических поселений, и эта работа продолжается до сих пор. А по своей региональной программе мы создаем общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы, мемориалы — все это очень важная работа. Необходимо, чтобы эти территории содержались в надлежащем состоянии, радовали жителей", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

В Подмосковье с 2019 года реализуется масштабная программа по благоустройству общественных пространств и зон отдыха. За этот период было создано и модернизировано 329 объектов. Работы затронули 137 пешеходных зон и городских площадей, 73 сквера, 71 парк и 48 набережных. Также благоустроили 69 активных зон отдыха. Среди них — 38 детских игровых зон, 22 скейт-парка, девять новых катков. Кроме того, с 2021 года в регионе действует программа "Парки в лесу", в рамках которой уже приведено в порядок 43 лесопарковые территории.

В прошлом году в каждом из парков в Ивантеевке, Подольске, Люберцах, Коломне, Лобне и Пушкине побывало более 1 миллиона человек. Всего в прошлом году подмосковные парки жители посетили 93 миллиона раз. К концу года в регионе будет уже 231 благоустроенный парк.

Заместитель председателя правительства региона – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что в этом году в регионе обновят 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов, в непосредственной близости от которых проживает более 2 миллионов 400 тысяч жителей.

Уже к майским праздникам должны завершить благоустройство "Рубежа обороны Москвы" в Лобне, где воссоздадут первоначальный облик площади с постаментом и зениткой. В Малаховке (городской округ Люберцы) откроют обновленный Летний парк с театром на его историческом месте, а в Ступине на проспекте Победы появится "сухой" фонтан. До конца мая благоустроят сквер "Блюдечко" в Коломне, где будет смотровая площадка с видом на Бобренев монастырь, а также обустроят прибрежную зону озера Стахановское в Электрогорске.

Среди знаковых объектов этого года – парк "ЛиАЗ" в Ликино-Дулеве. Территория, которая прилегает к автобусному заводу, уже летом предстанет в новом облике. Проект "Заводской сквер" победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2024 году. Главной "фишкой" станут тематические элементы в виде автобусов, в которых разместятся кафе и спортивная площадка. Кроме того, в парке обустроят амфитеатр, современные зоны для спорта и игр, коворкинг, пункт проката.

Также летом в Ивантеевке завершится благоустройство набережной реки Уча. Проект-победитель Всероссийского голосования 2021 года дополнит ранее обновленный сквер новыми прогулочными зонами, смотровыми площадками и амфитеатром на берегу. А в Подольске завершится масштабное обновление центральной части города: на площади и в сквере имени В.И. Ленина появится современный "сухой" фонтан. В Наро-Фоминске откроют Молодежную площадь — это проект-победитель конкурса малых городов 2024 года. Здесь не только создадут новые зоны для отдыха, но и отреставрируют арт-объект "Сердце", который традиционно является главным местом для свадебных фотосессий.

До конца лета преобразятся места в наукоградах и закрытых территориях. В Протвине завершат благоустройство сквера "Мирабель", проект которого стал победителем III Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в 2023 году, проходившем в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Здесь восстановят Доску почета и бассейн с рыбками, украшенный мозаикой из смальты. А во Власихе обновят набережную Среднего пруда. Рядом с памятником Г.К. Жукову обустроят амфитеатр у воды — за этот проект также проголосовали жители.

К осени в Щелкове планируют завершить масштабную реконструкцию Центрального городского парка: полностью обновят игровые и спортивные зоны, создав пространства для активного отдыха. В Ногинске новый облик обретет Богородский бульвар — проект-победитель Всероссийского голосования 2024 года. В Дубне обновят парк Авиастроителей: приведут в порядок территорию вокруг памятника самолету МиГ-25РБС, который напоминает о вкладе местного завода в оборонную промышленность. Масштабные перемены ждут и Одинцово — на Центральной площади завершится обустройство "сухого" фонтана, скейт-парка, памп-трека и воркаут-зон. А в Красногорске преобразится площадь Оптиков — проект, за который также проголосовали жители, предусматривает создание транзитных путей и зон для тихого отдыха.

Осенью в Лобне откроется обновленная набережная пруда Москвич — это победитель Всероссийского онлайн-голосования 2025 года. Здесь появится кольцевой маршрут вокруг водоема, игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Главная особенность проекта в том, что новая набережная станет логическим продолжением Лобненского лесопарка, обновленного в 2023 году.

Также перемены ждут Чехов — тут преобразится исторический центр города. Будет завершен первый этап благоустройства Центрального парка, прилегающего к усадьбе Лопасня-Зачатьевское — памятнику архитектуры XVIII–XIX веков.

Отдельное внимание на совещании уделили работе по созданию парков в лесах.

"Это значимая и популярная программа, поддержанная президентом. На 2026 год у нас в плане 13 территорий, причем девять из них — абсолютно новые. Например, лесопарк "Массовка" в Дедовске, где жители традиционно катаются на лыжах и просили создать более комфортные условия. В Щелкове благоустраиваем лесопарк на улице Неделина, который также очень любят лыжники. В Одинцове приведем в порядок "Трехгорку" — это не просто место отдыха, а важный пешеходный маршрут жителей к станции МЦД", — отметил Хайкин.

Он добавил, что также в Богородском округе сделают лесопарк "Волхонку", в Раменском — "Восьмидорожье", а в Дубне к старту зимнего сезона откроют новую лыжную базу "Юде-Кон". В Балашихе же завершится вторая очередь Вишняковского лесопарка.