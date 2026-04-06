Россияне пьют 66,5 миллионов литров разливного пива ежемесячно

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики "Честного знака".
Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво
26 февраля, 18:55
Аналитики уточнили, что лидерскую позицию по потреблению разливного пива занимает Камчатский край - там за указанный период выпили 56 тысяч литров пенного в расчете на 1 тысячу жителей, что соответствует 45% от всего объема продаж пива в субъекте.
На втором месте - Хакасия - 39,5 тысячи литров или 32% от всего объема, третье место у Томской области - 30 тысяч литров, что составляет четверть всего объема продаж. Замыкают пятерку Коми (18 тысяч литров; 13%) и Курганская область (14 тысяч литров; 11%).
"Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых "разливаек". Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают", - объяснил отраслевой эксперт Денис Пузырев.
Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% - на средний, и только 1% - на дорогостоящие товары. Усредненный рост стоимости продукции за март 2025-го - февраль 2026 года составляет 13%.
В России снизились розничные продажи пива
30 января, 08:19