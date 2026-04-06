00:04 06.04.2026
Россияне пьют 66,5 миллионов литров разливного пива ежемесячно
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики...
экономика, россия, камчатский край, республика хакасия, общество
Экономика, Россия, Камчатский край, Республика Хакасия, Общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики "Честного знака".
"На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр", - говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что лидерскую позицию по потреблению разливного пива занимает Камчатский край - там за указанный период выпили 56 тысяч литров пенного в расчете на 1 тысячу жителей, что соответствует 45% от всего объема продаж пива в субъекте.
На втором месте - Хакасия - 39,5 тысячи литров или 32% от всего объема, третье место у Томской области - 30 тысяч литров, что составляет четверть всего объема продаж. Замыкают пятерку Коми (18 тысяч литров; 13%) и Курганская область (14 тысяч литров; 11%).
"Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых "разливаек". Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают", - объяснил отраслевой эксперт Денис Пузырев.
Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% - на средний, и только 1% - на дорогостоящие товары. Усредненный рост стоимости продукции за март 2025-го - февраль 2026 года составляет 13%.
