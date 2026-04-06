Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину

УЛАН-УДЭ, 6 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля огласит приговор выжившему после двух месяцев в Охотском море Михаилу Пичугину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить Пичугина к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 50 тысяч рублей.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения, оглашение которого состоится 14 апреля", - заявила судья.