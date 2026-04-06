Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину
Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину - РИА Новости, 06.04.2026
Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину
Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля огласит приговор выжившему после двух месяцев в Охотском море Михаилу Пичугину, передает корреспондент РИА Новости
2026-04-06T11:08:00+03:00
2026-04-06T11:08:00+03:00
2026-04-06T11:08:00+03:00
охотское море
улан-удэ
сахалинская область
происшествия, охотское море, улан-удэ, сахалинская область
Происшествия, Охотское море, Улан-Удэ, Сахалинская область
Суд 14 апреля огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину
Суд в Улан-Удэ огласит приговор выжившему в Охотском море Пичугину 14 апреля
УЛАН-УДЭ, 6 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля огласит приговор выжившему после двух месяцев в Охотском море Михаилу Пичугину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить Пичугина к 3 годам колонии-поселения и штрафу в 50 тысяч рублей.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения, оглашение которого состоится 14 апреля", - заявила судья.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море
на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области
до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края
, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах
и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки
спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".