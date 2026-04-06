Обвинение запросило три года колонии Пичугину, выжившему в Охотском море

УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Обвинение на суде запросило 3 года лишения свободы в колонии-поселении выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу суд признать Пичугина Михаила Алексеевича... назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей", - сказал прокурор.

В Октябрьском районном суде города Улан-Удэ проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемого, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.

Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.