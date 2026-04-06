10:09 06.04.2026 (обновлено: 10:50 06.04.2026)
Обвинение запросило три года колонии Пичугину, выжившему в Охотском море
Обвинение запросило три года колонии Пичугину, выжившему в Охотском море
Обвинение запросило три года колонии Пичугину, выжившему в Охотском море

© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМихаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Обвинение на суде запросило 3 года лишения свободы в колонии-поселении выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд признать Пичугина Михаила Алексеевича... назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей", - сказал прокурор.
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
27 января 2025, 08:00
В Октябрьском районном суде города Улан-Удэ проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемого, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Позже на Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа".
Мать погибшего в Охотском море подростка винит в его смерти Пичугина
17 февраля, 13:18
 
