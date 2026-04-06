В Кремле надеются, что в Анкаре указали Зеленскому на недопустимость атак

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы также надеемся, что в ходе недавних контактов с Зеленским в Анкаре руководителю киевского режима было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого потоков", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию в связи с попытками атак по газопроводам.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул важность безопасного судоходства в Черном море, а также отметил, что считает важным обеспечение надежности энергоснабжения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.