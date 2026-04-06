В Кремле надеются, что в Анкаре указали Зеленскому на недопустимость атак

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва надеется, что в Анкаре указали Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.