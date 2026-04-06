В Новосибирской области пострадавшие от изъятия скота получили выплаты

НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Социальные выплаты за апрель сельчанам Новосибирской области, пострадавшим от изъятия сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза, выплачены, сообщило областное правительство.
На прошлой неделе власти сообщали, что сельчане получили единоразовые компенсации за утерянный скот и региональные выплаты социальной помощи в связи с частичной утратой семейного дохода за март. Всего на общую сумму более 107 миллионов рублей.
"Региональные выплаты социальной помощи жителям региона, пострадавшим в результате изъятия скота, в апреле предоставлены в полном объеме", - говорится в сообщении.
Социальная помощь будет предоставляться в течение девяти месяцев равными платежами (с апреля 2026 года с 1 по 5 число месяца) и в общей сумме составит 167 040 рублей на каждого члена семьи.
"Всего в апреле социальные выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 15 738 880 рублей. От одной семьи заявление на компенсацию стоимости утерянных животных поступило с указанием реквизитов супруга без соответствующей доверенности, а заявление на предоставление социальных выплат в связи с частичной потерей дохода до сих пор не подано, после завершения оформления документов выплаты будут сделаны в кратчайшие сроки", - уточнило облправительство, ссылаясь на министра труда и соцразвития Новосибирской области Елену Бахареву.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. При этом 24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.