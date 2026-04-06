Путин поручил повысить эффективность сохранения памятников культуры

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину включить в национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года направления, предусматривающие повышение эффективности мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить включение в национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года направления, предусматривающего повышение эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла при вовлечении таких объектов в экономический оборот, а также плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению ключевых показателей эффективности реализации этой национальной модели по данному направлению", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.