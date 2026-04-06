США и Иран получили план прекращения огня, пишут СМИ
США и Иран получили план прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
США и Иран получили план прекращения огня, пишут СМИ
Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в понедельник, передает Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T10:16:00+03:00
2026-04-06T10:16:00+03:00
2026-04-06T12:25:00+03:00
иран
пакистан
сша
в мире, иран, пакистан, сша, стив уиткофф, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Пакистан, США, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Иран получили план прекращения огня, пишут СМИ
Reuters: прекращение огня между США и Ираном может вступить в силу в понедельник
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости.
Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в понедельник, передает Reuters
со ссылкой на источник.
«
"Все элементы должны быть согласованы сегодня", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, первоначальная договоренность предполагает меморандум о взаимопонимании, который оформят в электронном виде через Пакистан
, ставший единственным каналом связи на этих переговорах.
Как пишет Reuters, подготовленная Исламабадом схема предусматривает немедленное прекращение огня с последующим соглашением в течение 15-20 дней. При этом источник утверждает, что приостановка боевых действий позволит сразу открыть Ормузский пролив
.
В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству факт получения Тегераном плана перемирия, но добавил, что его страна не станет открывать пролив в обмен на временную приостановку боевых действий.
Ожидается, что итоговая сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. По данным агентства, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
При этом официальной реакции от Вашингтона и Тегерана
пока не последовало. По словам двух пакистанских источников, Иран, несмотря на активные контакты, пока не дал согласия на предложенную схему.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.