США и Иран получили план прекращения огня, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в понедельник, передает Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в понедельник, передает Reuters со ссылкой на источник.

« "Все элементы должны быть согласованы сегодня", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, первоначальная договоренность предполагает меморандум о взаимопонимании, который оформят в электронном виде через Пакистан , ставший единственным каналом связи на этих переговорах.

Как пишет Reuters, подготовленная Исламабадом схема предусматривает немедленное прекращение огня с последующим соглашением в течение 15-20 дней. При этом источник утверждает, что приостановка боевых действий позволит сразу открыть Ормузский пролив

В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству факт получения Тегераном плана перемирия, но добавил, что его страна не станет открывать пролив в обмен на временную приостановку боевых действий.

Ожидается, что итоговая сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. По данным агентства, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

При этом официальной реакции от Вашингтона и Тегерана пока не последовало. По словам двух пакистанских источников, Иран, несмотря на активные контакты, пока не дал согласия на предложенную схему.