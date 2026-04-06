Скульптуру Овечкина из маршмеллоу создали в США

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Скульптуру российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина создали из маршмеллоу в рамках творческого конкурса PEEPshow, который проходит в городе Вестминстер (штат Мэриленд, США), сообщает RMNB.
Работа скульпторов получила название "Великий Пип". Она изображает самого спортсмена в полном хоккейном обмундировании. Рядом со скульптурой был размещен ручной счетчик забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который организаторы выставки регулярно обновляют с учетом заброшенных россиянином шайб.
Отмечается, что для создания композиции мастера использовали более двух тысяч маршмеллоу. На текущий момент скульптура занимает 17‑е место в зрительском голосовании за лучший экспонат конкурса.
Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. 6 апреля 2025 года россиянин забросил свою 895-ю шайбу и опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он отметился голом во втором периоде гостевого матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас на счету 40-летнего россиянина 928 голов в 1569 матчах регулярных чемпионатов.