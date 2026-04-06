15:51 06.04.2026 (обновлено: 17:04 06.04.2026)
"Вашингтон" опубликовал ролик в честь исторического рекорда Овечкина
"Вашингтон" опубликовал ролик в честь исторического рекорда Овечкина

© AP Photo / Adam Hunger895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк
895-й гол в карьере Александра Овечкина, забитый во втором периоде хоккейного матча НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" на экране стадиона в Элмонте, штат Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" опубликовал в соцсети Х ролик в честь рекорда капитана команды Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу и опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он отметился голом во втором периоде гостевого матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас на счету 40-летнего россиянина 928 голов в 1569 матчах регулярных чемпионатов.
"Год назад погоня завершилась", - говорится в подписи к опубликованному "Вашингтоном" видео, в котором показана подготовка россиянина в день матча с "Айлендерс", его шайба и эмоции в раздевалке после игры.
Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Овечкин стал девятым в списке лучших бомбардиров в НХЛ с учетом плей-офф
