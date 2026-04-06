"Вашингтон" опубликовал ролик в честь исторического рекорда Овечкина

Овечкин 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу и опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он отметился голом во втором периоде гостевого матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Сейчас на счету 40-летнего россиянина 928 голов в 1569 матчах регулярных чемпионатов.