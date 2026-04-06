Овчинский: новостройку по реновации на 222 квартиры возводят в Коптеве - РИА Новости, 06.04.2026
Строительство дома по программе реновации более чем на 200 квартир ведется в районе Коптево на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава...
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Строительство дома по программе реновации более чем на 200 квартир ведется в районе Коптево на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка общей площадью 23 тысячи "квадратов" появится на улице Генерала Рычагова.
"В районе Коптево началось возведение монолитных конструкций наземной части двухсекционного жилого дома по программе реновации. В нем будет 222 квартиры с готовой чистовой отделкой жилой площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Две квартиры адаптируют для маломобильных граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр также отметил, что во дворе жилого комплекса обустроят детскую площадку, зону для занятий спортом с тренажерами и игровыми комплексами, а также пространство для отдыха. Кроме того, рядом с новостройкой есть пляж, примыкающий к Тимирязевскому парку, станция Московского центрального кольца "Коптево", детские сады, школы, поликлиника, магазины и аптеки.
ЖК будет состоять из двух секций, которые будут расположены таким образом, что будут напоминать раскрытую книгу, говорится в сообщении департамента градостроительной политики. Дом будет облицован керамогранитом в лососево-красном, кремово-белом и сером цветах.