Овчинский: новостройку по реновации на 222 квартиры возводят в Коптеве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Строительство дома по программе реновации более чем на 200 квартир ведется в районе Коптево на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка общей площадью 23 тысячи "квадратов" появится на улице Генерала Рычагова.

« "В районе Коптево началось возведение монолитных конструкций наземной части двухсекционного жилого дома по программе реновации. В нем будет 222 квартиры с готовой чистовой отделкой жилой площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Две квартиры адаптируют для маломобильных граждан", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр также отметил, что во дворе жилого комплекса обустроят детскую площадку, зону для занятий спортом с тренажерами и игровыми комплексами, а также пространство для отдыха. Кроме того, рядом с новостройкой есть пляж, примыкающий к Тимирязевскому парку, станция Московского центрального кольца "Коптево", детские сады, школы, поликлиника, магазины и аптеки.