Юрист предупредил об ответственности руководства за оскорбление сотрудника - РИА Новости, 06.04.2026
08:38 06.04.2026 (обновлено: 13:50 06.04.2026)
Юрист предупредил об ответственности руководства за оскорбление сотрудника
Начальству за оскорбления сотрудника может грозить штраф до 200 тысяч рублей или увольнение, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван... РИА Новости, 06.04.2026
Юрист Курбаков: за оскорбление сотрудника начальству грозит штраф или увольнение

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Начальству за оскорбления сотрудника может грозить штраф до 200 тысяч рублей или увольнение, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Он отметил, что по заявлению сотрудника работодатель обязан провести служебное расследование. Подтверждение оскорбления грозит виновному дисциплинарным взысканием вплоть до увольнения. Кроме того, за унижение чести и достоинства в неприличной форме предусмотрены штрафы.
«
"По закону, оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч, на должностных лиц до 50 тысяч, а на юридических лиц до 200 тысяч", - сказал Курбаков.
Он также добавил, что сотрудник вправе обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также требовать компенсации морального вреда.
Если оскорбления сопряжены с угрозами, шантажом или иными противоправными действиями, возможна уголовная ответственность по соответствующим статьям УК РФ, заключил юрист.
