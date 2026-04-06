Иран упростил передвижение судов невраждебных стран через Ормузский пролив - РИА Новости, 06.04.2026
12:31 06.04.2026 (обновлено: 12:41 06.04.2026)
Иран упростил передвижение судов невраждебных стран через Ормузский пролив
МИД Ирана: Тегеран упростил передвижение судов невраждебных стран через Ормуз

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Тегеран упростил передвижение судов невраждебных стран через Ормузский пролив, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Для (прохода - ред.) судов невраждебных стран были приняты меры, их безопасное передвижение (через Ормузский пролив - ред.) было упрощено", - сказал Багаи, отрывок выступления которого показал иранский телеканал SNN.
При этом он подчеркнул, что Иран не позволит пользоваться водным маршрутом судам, связанным или имеющим отношение к агрессии США и Израиля против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Три турецких судна безопасно прошли Ормузский пролив
