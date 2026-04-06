Бойцы СВО из Оренбуржья получают право на соцконтракт без оценки доходов - РИА Новости, 06.04.2026
10:35 06.04.2026
Бойцы СВО из Оренбуржья получают право на соцконтракт без оценки доходов
Участники специальной военной операции из Оренбургской области и их семьи получают право на социальный контракт без оценки доходов, сообщает правительство... РИА Новости, 06.04.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Ветераны СВО. Архивное фото
УФА, 6 апр – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Оренбургской области и их семьи получают право на социальный контракт без оценки доходов, сообщает правительство региона в Мах.
"С 2026 года в регионе действует особый порядок предоставления государственной социальной помощи по социальному контракту для участников специальной военной операции и членов их семей. Ключевое изменение: для них отменяется оценка уровня доходов – как для одинокого заявителя, так и для расчёта среднедушевого дохода семьи", - рассказали областные власти.
Это значит, что участник спецоперации, уволенный с военной службы, может получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела (индивидуальное предпринимательство), не предоставляя сведений о доходах.
На тех же особых условиях на социальный контракт могут претендовать супруги участников СВО, если сам участник признан инвалидом I или II группы и уволен с военной службы – при условии его отказа от своего права на государственную социальную помощь, уточнили в правительстве Оренбургской области.
"Это уникальная возможность начать своё дело, обрести финансовую независимость и реализовать бизнес-идеи без бюрократических преград. Для этого достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Наши специалисты помогут оформить все документы и окажут поддержку на каждом этапе", - приводятся слова заместителя министра социального развития области Олеси Ягодкиной.
В региональном правительстве добавили, что важным условием для получения помощи является то, что заявитель должен быть официально признан безработным или состоять на учёте в качестве ищущего работу. Социальный контракт на таких льготных условиях заключается однократно.
"В 2025 году в области заключили 35 социальных контрактов с участниками СВО и 51 – с членами их семей. С января 2026 года уже оформлено 11 контрактов с участниками и 10 – с членами семей, из них 4 – по новым упрощённым правилам. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в рамках национального проекта "Семья"", - сообщили в правительстве Оренбургской области.
