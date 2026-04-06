В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье в понедельник в связи с возможным половодьем, следует из данных прогностической карты учреждения.
"Наводнение. Период предупреждения до 16 часов 6 апреля. В результате выпадения осадков в жидком виде в Московской области в период с 03 по 06.04 (16 ч мск) увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного гидрометеорологического явления. Высокое половодье на реках Протва у города Верея, Катыш у села Троицкое, Нерская у города Куровское, Нара у города Наро-Фоминск, Озерна у деревни Городище, Малая Истра у деревни Киселево, Пахра у поселка Стрелковская фабрика, Воря у деревни Мишнево, Северка у села Покровское. В результате достижения отметки опасного гидрометеорологического явления высокое половодье. Произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог", - говорится в сообщении.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при оранжевом уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.