Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 06.04.2026 (обновлено: 10:47 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/onkolog-2085360827.html
Названы главные препятствия в эффективной борьбе с раком
Недостаточный охват вакцинации и отсутствие долгосрочного планирования - главные препятствия на пути эффективной борьбы с раком в Латинской Америке и других... РИА Новости, 06.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084706792_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a54535713ac03409ae8d2c22c8d0252c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Латинская Америка, Россия, Аргентина, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье, Общество
Названы главные препятствия в эффективной борьбе с раком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОНТЕВИДЕО, 6 апр - РИА Новости. Недостаточный охват вакцинации и отсутствие долгосрочного планирования - главные препятствия на пути эффективной борьбы с раком в Латинской Америке и других государствах, сообщил РИА Новости президент латиноамериканского общества медицинской онкологии, аргентинский медик Эдуардо Касап.
В мире ведется разработка вакцин от рака. В России Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака, а также мРНК- вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Последняя впервые в клинической практике введена пациенту с меланомой кожи.
«
"Разработка вакцин ведется во многих странах, включая Латинскую Америку. В Аргентине уже есть доступная вакцина против меланомы, но какой смысл иметь лучшую в мире вакцину, если страны ее не применяют, или если люди не хотят ее получать?" - задался вопросом медик.
Касап напомнил, что в мире уже есть вакцина для профилактики рака шейки матки, и тем не менее во многих государствах охват вакцинацией составляет всего 30-40%. Для аргентинского онколога проблема заключается не в недостатке знаний или технологий, а в отсутствии планирования и последовательных политических решений, принимаемых в течение длительного времени.
«
"Проблема в том, что никто не заинтересован в вакцине или профилактическом лечении, которое, например, снизит заболеваемость раком шейки матки у женщин за два десятилетия, потому что через 20 лет где будет президент или тот же министр здравоохранения? Поэтому долгосрочного планирования нет", - указал Касап.
По данным президента латиноамериканского общества медицинской онкологии, подход систем здравоохранения по-прежнему основан на традиционной логике: лечение болезни после ее появления, но такой подход недостаточен.
«
"Когда политики заболевают, они спешат найти решение, но главное - не в лечении больных, потому что к тому времени, когда кто-то вылечится сегодня, будет уже слишком поздно. Сегодня медицина должна стремиться предотвращать заболевания", - полагает Касап.
В этом изменении подхода вакцины занимают центральное место, однако вместо того чтобы закрепиться в качестве государственной политики, они сталкиваются с растущим сопротивлением, считает эксперт.
«
"К сожалению, одно из самых выдающихся видов оружия, разработанных человечеством на протяжении всей истории, - вакцины - по причинам, которые мне непонятны, подвергается нападкам со стороны определенных групп, несмотря на то что они предотвращали эпидемии в течение последних 100 лет", - подчеркнул Касап.
Мы наблюдаем возвращение туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем, отметил собеседник агентства.
«
"Почему? Потому что люди не понимают, что они (вакцины - ред.) приносят огромную пользу", - заключил Касап.
Латинская АмерикаРоссияАргентинаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала