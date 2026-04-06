Названы главные препятствия в эффективной борьбе с раком

МОНТЕВИДЕО, 6 апр - РИА Новости. Недостаточный охват вакцинации и отсутствие долгосрочного планирования - главные препятствия на пути эффективной борьбы с раком в Латинской Америке и других государствах, сообщил РИА Новости президент латиноамериканского общества медицинской онкологии, аргентинский медик Эдуардо Касап.

В мире ведется разработка вакцин от рака. В России Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "Онкопепт" для лечения колоректального рака, а также мРНК- вакцины для терапии меланомы "НЕООНКОВАК". Последняя впервые в клинической практике введена пациенту с меланомой кожи.

« "Разработка вакцин ведется во многих странах, включая Латинскую Америку. В Аргентине уже есть доступная вакцина против меланомы, но какой смысл иметь лучшую в мире вакцину, если страны ее не применяют, или если люди не хотят ее получать?" - задался вопросом медик.

Касап напомнил, что в мире уже есть вакцина для профилактики рака шейки матки, и тем не менее во многих государствах охват вакцинацией составляет всего 30-40%. Для аргентинского онколога проблема заключается не в недостатке знаний или технологий, а в отсутствии планирования и последовательных политических решений, принимаемых в течение длительного времени.

« "Проблема в том, что никто не заинтересован в вакцине или профилактическом лечении, которое, например, снизит заболеваемость раком шейки матки у женщин за два десятилетия, потому что через 20 лет где будет президент или тот же министр здравоохранения? Поэтому долгосрочного планирования нет", - указал Касап.

По данным президента латиноамериканского общества медицинской онкологии, подход систем здравоохранения по-прежнему основан на традиционной логике: лечение болезни после ее появления, но такой подход недостаточен.

« "Когда политики заболевают, они спешат найти решение, но главное - не в лечении больных, потому что к тому времени, когда кто-то вылечится сегодня, будет уже слишком поздно. Сегодня медицина должна стремиться предотвращать заболевания", - полагает Касап.

В этом изменении подхода вакцины занимают центральное место, однако вместо того чтобы закрепиться в качестве государственной политики, они сталкиваются с растущим сопротивлением, считает эксперт.

« "К сожалению, одно из самых выдающихся видов оружия, разработанных человечеством на протяжении всей истории, - вакцины - по причинам, которые мне непонятны, подвергается нападкам со стороны определенных групп, несмотря на то что они предотвращали эпидемии в течение последних 100 лет", - подчеркнул Касап.

Мы наблюдаем возвращение туберкулеза и заболеваний, передающихся половым путем, отметил собеседник агентства.