Власти Одессы введут трудовую повинность для безработных

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Власти Одессы из-за нехватки рабочей силы вводят трудовую повинность для трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".

"В Одессе вводят трудовую повинность для трудоспособных и безработных жителей 18-65 лет", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на распоряжение и.о. главы областной военной администрации Надежды Задорожной.

По данным издания, согласно распоряжению, безработных, переселенцев, ветеранов и других незанятых будут привлекать к строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, изготовлению маскировочных сеток.

Отмечается, что при необходимости к такой деятельности могут привлечь и работающих граждан, если это не повредит основной деятельности их предприятий и организаций.