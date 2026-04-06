Киев в ночь на шестое апреля атаковал гражданские объекты Новороссийска

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевский режим в ночь на понедельник атаковал и гражданскую инфраструктуру Новороссийска, включая жилые дома, ранения получили гражданские лица, в том числе дети, сообщило Минобороны России.

"Кроме того, украинскими БПЛА ночью 6 апреля атакована и гражданская инфраструктура города Новороссийск, включая многоквартирные и частные жилые дома, в результате чего получили ранения гражданские лица, в том числе дети", - говорится в сообщении оборонного ведомства.