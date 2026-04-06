БПЛА ночью повредили 19 многоквартирных домов в Новороссийске

Уточняется, что в Восточном районе Новороссийска повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений повреждена газовая труба, аварийные службы перекрыли газоснабжение на этом участке. В Южном районе города повреждены семь многоквартирных и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены крыша и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества. В Центральном внутригородском районе повреждены семь квартир в семи многоквартирных домах. В жилых помещениях повреждено остекление.