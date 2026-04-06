БПЛА ночью повредили 19 многоквартирных домов в Новороссийске

КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Рабочие группы районных администраций зафиксировали повреждения 19 многоквартирных и 73 частных домов в результате ночной атаки на Новороссийск, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате ночной атаки на Новороссийск повреждены 19 многоквартирных и 73 частных дома. В городе с ночи введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что в Восточном районе Новороссийска повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных. В одном из домовладений повреждена газовая труба, аварийные службы перекрыли газоснабжение на этом участке. В Южном районе города повреждены семь многоквартирных и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены крыша и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества. В Центральном внутригородском районе повреждены семь квартир в семи многоквартирных домах. В жилых помещениях повреждено остекление.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко, на слова которого ссылается региональный оперштаб, отметил, что по всем повреждениям будут составлены акты оценки ущерба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18