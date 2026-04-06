"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
20:07 06.04.2026 (обновлено: 20:41 06.04.2026)
"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды
"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды
Российский нападающий Александр Дергачев покинул нижнекамский "Нефтехимик", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.04.2026
хоккей
александр дергачёв
нефтехимик
авангард
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
александр дергачёв, нефтехимик, авангард, витязь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Александр Дергачёв, Нефтехимик, Авангард, Витязь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды

"Нефтехимик" объявил об уходе капитана Дергачева после трех сезонов в клубе

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский нападающий Александр Дергачев покинул нижнекамский "Нефтехимик", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Нефтехимик" уступил омскому "Авангарду" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата нижнекамский клуб стал седьмым в Восточной конференции.
"Александр Дергачев завершил свое выступление за "Нефтехимик". Он провел в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи "Нефтехимика", был капитаном команды. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!" - говорится в сообщении клуба.
Дергачеву 29 лет. Он сыграл в составе "Нефтехимика" 130 матчей и набрал 59 очков (24 гола + 35 передач). На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе омского "Авангарда", подмосковного "Витязя", петербургского СКА и московского "Спартака". Всего в его активе 471 матч в лиге и 134 очка (60+74).
