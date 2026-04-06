"Нефтехимик" объявил об уходе капитана команды

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский нападающий Александр Дергачев покинул нижнекамский "Нефтехимик", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду "Нефтехимик" уступил омскому "Авангарду" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата нижнекамский клуб стал седьмым в Восточной конференции.
Скульптуру Овечкина из маршмеллоу создали в США
Вчера, 19:48
"Александр Дергачев завершил свое выступление за "Нефтехимик". Он провел в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи "Нефтехимика", был капитаном команды. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!" - говорится в сообщении клуба.
Дергачеву 29 лет. Он сыграл в составе "Нефтехимика" 130 матчей и набрал 59 очков (24 гола + 35 передач). На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе омского "Авангарда", подмосковного "Витязя", петербургского СКА и московского "Спартака". Всего в его активе 471 матч в лиге и 134 очка (60+74).