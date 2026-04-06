Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана

НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Сотрудники государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии перечислят часть заработка на помощь пострадавшим от паводков жителям Дагестана, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Трудовые коллективы государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии приняли решение о перечислении части заработной платы в помощь жителям Дагестана. Благодарен жителям республики, которые сопереживают и инициативно предлагают свою помощь", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.
"Готовы оказать помощь пострадавшим от стихии регионам, предоставив аварийно-восстановительную технику, специалистов для ликвидации последствий наводнений", - добавил глава КЧР.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.