Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана
16:50 06.04.2026 (обновлено: 17:18 06.04.2026)
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана - РИА Новости, 06.04.2026
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана
Сотрудники государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии перечислят часть заработка на помощь пострадавшим от паводков жителям Дагестана,... РИА Новости, 06.04.2026
республика дагестан
махачкала
рашид темрезов
наводнение в дагестане
республика дагестан
махачкала
республика дагестан, махачкала, рашид темрезов, наводнение в дагестане
Республика Дагестан, Махачкала, Рашид Темрезов, Наводнение в Дагестане
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о намерении помочь жителям Дагестана

Темрезов: часть заработка госслужащих будет отправлена на помощь в Дагестан

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Сотрудники государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии перечислят часть заработка на помощь пострадавшим от паводков жителям Дагестана, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Трудовые коллективы государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии приняли решение о перечислении части заработной платы в помощь жителям Дагестана. Благодарен жителям республики, которые сопереживают и инициативно предлагают свою помощь", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.
"Готовы оказать помощь пострадавшим от стихии регионам, предоставив аварийно-восстановительную технику, специалистов для ликвидации последствий наводнений", - добавил глава КЧР.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Республика ДагестанМахачкалаРашид ТемрезовНаводнение в Дагестане
 
 
