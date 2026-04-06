В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мошенники под видом Минцифры рассылают пользователям сообщения о якобы оформлении на их имя цифровой доверенности, чтобы гражданин сам позвонил по нужным контактам, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Распространяется мошенническая рассылка якобы от имени Минцифры России , в которой сообщается об оформлении цифровой доверенности. Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам", - говорится в сообщении

Далее мошенники усиливают давление, представляясь сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляя, что от имени гражданина якобы совершаются противоправные действия.

Согласно материалам, опубликованным в канале ведомства на платформе Max, аферисты рассылают пользователям уведомления, в которых говорится, что якобы от их имени в реестре цифровых документов "зафиксирована новая доверенность", а также указываются номера телефонов, по которым необходимо позвонить, если "действие произошло по ошибке".