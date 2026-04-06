В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком
12:39 06.04.2026
В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком
В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком - РИА Новости, 06.04.2026
В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком
Мошенники под видом Минцифры рассылают пользователям сообщения о якобы оформлении на их имя цифровой доверенности, чтобы гражданин сам позвонил по нужным... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:39:00+03:00
2026-04-06T12:39:00+03:00
россия
общество
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В МВД рассказали о мошеннической схеме с обратным звонком

В МВД рассказали о мошеннической схеме с "обратным звонком" от имени Минцифры

Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мошенники под видом Минцифры рассылают пользователям сообщения о якобы оформлении на их имя цифровой доверенности, чтобы гражданин сам позвонил по нужным контактам, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Распространяется мошенническая рассылка якобы от имени Минцифры России, в которой сообщается об оформлении цифровой доверенности. Цель такого письма — напугать человека и побудить его самостоятельно позвонить по указанным контактам", - говорится в сообщении.
Далее мошенники усиливают давление, представляясь сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляя, что от имени гражданина якобы совершаются противоправные действия.
Согласно материалам, опубликованным в канале ведомства на платформе Max, аферисты рассылают пользователям уведомления, в которых говорится, что якобы от их имени в реестре цифровых документов "зафиксирована новая доверенность", а также указываются номера телефонов, по которым необходимо позвонить, если "действие произошло по ошибке".
"Отметим, что данные "доверителя" тоже подбираются не случайно. В приведённом примере указан уроженец Киева, включённый в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву", - подчеркнули в МВД.
