01:36 06.04.2026
Россиян предупредили, как мошенники используют дипфейки с их родственниками
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян дипфейками с родственниками - имитируя голос сына или внука, они говорят жертве о "ДТП" или "задержании полицией", требуя срочно передать деньги, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок с городского номера становится лишь входной дверью для более сложной атаки. Получив первичное согласие или данные, мошенники спустя некоторое время связываются с жертвой уже якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка, сообщая, что предыдущий звонок был мошенническим, а счета находятся под угрозой", - рассказал он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Россиян предупредили о схеме мошенничества с судебными повестками
13 марта, 18:29
"В результате человека убеждают перевести все накопления на "безопасный счет" или передать их лично прибывшему курьеру. Параллельно активно эксплуатируется и классическая легенда с родственником в беде: имитируя голос сына или внука с помощью дипфейка или простой "актерской" игры по телефону, мошенники сообщают о ДТП или задержании полицией, требуя срочно передать деньги", - добавил Кучава.
По его словам, в случае со стационарными телефонами пенсионеры лишены возможности быстро сверить входящий номер с контактами в телефоне, что делает эту схему особенно эффективной.
Эксперт советует при любом подобном запросе немедленно прекратить разговор, положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, а не по тому, который продиктовал звонивший.
"Если дома есть дети, важно предупредить их: на вопросы незнакомцев по телефону отвечать нельзя, лучше сразу передать трубку взрослому или завершить разговор", - заключил Кучава.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих
12 февраля, 20:12
 
