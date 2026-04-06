15:30 06.04.2026
Фермеры в Молдавии грозят властям протестами из-за кризиса
© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Фермеры в Молдавии угрожают массовыми протестами в случае, если власти не предпримут срочных мер для помощи сельскохозяйственному сектору в условиях кризиса, сообщает ассоциации "Сила фермеров".
"На фоне стремительного подорожания топлива более чем на 60% намерение властей ввести ставку НДС в 20% на сельскохозяйственную продукцию и игнорирование интересов фермеров зернового и масличного сектора в рамках субсидиарной политики фактически лишают микро-, малых и средних сельхозпроизводителей шансов на выживание. Если в ближайшие 5 дней мы не увидим действий со стороны властей по реализации мер помощи, мы оставляем за собой право на массовые протесты", - говорится в открытом письме ассоциации, которое было направлено президенту, премьеру и спикеру парламента.
По данным ассоциации, четыре из последних пяти лет фермеры страдали от стихийных бедствий, энергетических кризисов и нашествия импорта. При этом помощь государства в этот период была незначительной. Аграрии требуют от властей возврата акциза на дизельное топливо, используемое для сельскохозяйственных работ, в размере 100%. Они настаивают, чтобы власти отказались от намерения повысить НДС на сельхозпродукцию.
Другие требования фермеров касаются введения с 2027 года прямых выплат на гектар в соответствии с практиками Единой аграрной политики Европейского союза для микро-, малых и средних фермеров, а также прекращения принудительного процесса создания сельскохозяйственных палат со стороны министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.
