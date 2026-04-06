https://ria.ru/20260406/moldaviya-2085463764.html
Фермеры в Молдавии грозят властям протестами из-за кризиса
Фермеры в Молдавии угрожают массовыми протестами в случае, если власти не предпримут срочных мер для помощи сельскохозяйственному сектору в условиях кризиса,... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:30:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926612813_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1e0a41955aa689b2919c64eaca1a7b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926612813_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_3b53fb29c79cac584a67af0f93574621.jpg
Фермеры в Молдавии грозят протестами, если им не окажут помощь во время кризиса
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Фермеры в Молдавии угрожают массовыми протестами в случае, если власти не предпримут срочных мер для помощи сельскохозяйственному сектору в условиях кризиса, сообщает ассоциации "Сила фермеров".
"На фоне стремительного подорожания топлива более чем на 60% намерение властей ввести ставку НДС в 20% на сельскохозяйственную продукцию и игнорирование интересов фермеров зернового и масличного сектора в рамках субсидиарной политики фактически лишают микро-, малых и средних сельхозпроизводителей шансов на выживание. Если в ближайшие 5 дней мы не увидим действий со стороны властей по реализации мер помощи, мы оставляем за собой право на массовые протесты", - говорится в открытом письме ассоциации, которое было направлено президенту, премьеру и спикеру парламента.
По данным ассоциации, четыре из последних пяти лет фермеры страдали от стихийных бедствий, энергетических кризисов и нашествия импорта. При этом помощь государства в этот период была незначительной. Аграрии требуют от властей возврата акциза на дизельное топливо, используемое для сельскохозяйственных работ, в размере 100%. Они настаивают, чтобы власти отказались от намерения повысить НДС на сельхозпродукцию.
Другие требования фермеров касаются введения с 2027 года прямых выплат на гектар в соответствии с практиками Единой аграрной политики Европейского союза для микро-, малых и средних фермеров, а также прекращения принудительного процесса создания сельскохозяйственных палат со стороны министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.