Рейтинг@Mail.ru
Правительство снизит долговую нагрузку еще для 11 регионов России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 06.04.2026 (обновлено: 14:36 06.04.2026)
Правительство снизит долговую нагрузку еще для 11 регионов России
Правительство снизит долговую нагрузку для еще 11 регионов РФ на общую сумму 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085450782_82:603:2651:2048_1920x0_80_0_0_9bd549f2943b74fa7e7b6fe2e1cb6376.jpg
https://ria.ru/20260405/rossija-2085271871.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085450782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4ccf3b31eafb65157f29998c57b9552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин: правительство снизит долговую нагрузку для 11 регионов на 10 млрд руб

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 6 апреля 2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 6 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правительство снизит долговую нагрузку для еще 11 регионов РФ на общую сумму 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие экономики и инфраструктуры регионов, одним из инструментов стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.
«
"Сегодня поможем еще 11 территориям, снизим для них долговую нагрузку на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Это коснется таких регионов, как Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что значительную часть собственных средств эти регионы направили на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, докапитализацию фондов развития промышленности и другие цели.
"Списание долга позволит им сформировать дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования условий работы бизнеса и повышения уровня жизни граждан", - заключил Мишустин.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала