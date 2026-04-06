Экс-премьера Норвегии Ягланда внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Экс-премьер Норвегии, бывший генеральный секретарь Совета Евросоюза Турбьерн Ягланд внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Ягланда были опубликованы на сайте в минувшее воскресенье. Ресурс обвиняет замминистра в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Ягланда в 2021 году в Российской Федерации наградили Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Советом Европы.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
