ВСУ в марте выпустили по гражданским объектам России 16 тысяч боеприпасов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ВСУ выпустили не менее 16 тысяч боеприпасов по российским гражданским объектам в марте, что превышает январский и февральский показатели, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувший месяц по гражданским объектам был выпущен как минимум 16 091 боеприпас, что на 2 тысячи боеприпасов больше, чем в феврале или в январе", - говорится в ежемесячном обзоре Мирошника, имеющегося в распоряжении РИА Новости.