16:46 06.04.2026 (обновлено: 16:47 06.04.2026)
Минобороны подготовило проект указа, упрощающего экспорт вооружения
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Минобороны подготовило проект указа, упрощающего экспорт вооружения

МО РФ предлагает урегулировать экспорт не востребованного ведомством вооружения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны предлагает урегулировать порядок экспорта вооружения и военной техники, не востребованных российской армией, следует из проекта указа президента РФ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Проект разработан во исполнение поручения главы государства по снятию избыточных ограничений осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в части неурегулированности порядка экспорта инициативных разработок вооружения и военной техники, созданных российскими организациями без государственного заказчика, пояснили в Минобороны.
"Внести в пункт 1 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 года № 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" следующие изменения: подпункт "к" изложить в следующей редакции: "к) утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, планируемым для поставок на экспорт, тактико-технические характеристики и экспортную комплектацию продукции военного назначения, основные параметры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации), а также согласовывает объем информации о тактико-технических характеристиках продукции военного назначения или об основных параметрах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации), сообщаемой иностранным заказчикам", - следует из проекта документа.
Помимо этого, ведомством предлагается дополнить приложение к указу президента РФ подпунктами "к2", "к3" и "к4" в следующей редакции:
"к2) согласовывает в определенном им порядке тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, создаваемым российскими организациями в инициативном порядке без государственного заказчика для поставок на экспорт;
к3) выдает по запросам федеральных органов исполнительной власти заключения об отнесении или неотнесении продукции, предлагаемой к вывозу из Российской Федерации, к вооружению и военной технике в соответствии с утвержденным им порядком;
к4) выдает по запросам федеральных органов исполнительной власти заключения об отнесении или неотнесении технической документации (нормативно-технической, конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной, программной, инструктивно-методической), предлагаемой для вывоза из Российской Федерации, к технической документации, регламентирующей создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники в соответствии с утвержденным им порядком.
"Указанные полномочия позволят Минобороны России регулировать деятельность по военно-техническому сопровождению поставок на экспорт образцов вооружения и военной техники, не востребованных в Вооруженных силах Российской Федерации", - заявили в российском оборонном ведомстве.
