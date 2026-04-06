Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВСУ, ударив по объектам КТК в Новороссийске, хотели нанести экономический ущерб ее акционерам из США и Казахстана, заявило Минобороны.

« "Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана", — сказали в ведомстве.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана : на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры американских Chevron и ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.

В результате атаки были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Таким образом, киевский режим стремился дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти европейским потребителям, подчеркнули в Минобороны.