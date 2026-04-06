Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров - РИА Новости, 06.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
16:01 06.04.2026 (обновлено: 16:58 06.04.2026)
Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров
Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров - РИА Новости, 06.04.2026
Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров
ВСУ, ударив по объектам КТК в Новороссийске, хотели нанести экономический ущерб ее акционерам из США и Казахстана, заявило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:01:00+03:00
2026-04-06T16:58:00+03:00
новороссийск
казахстан
сша
украина
россия
новороссийск, министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, сша, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Казахстан, США, Украина, Россия, Происшествия
Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров

Минобороны: целью атаки ВСУ на объекты КТК было нанесение ущерба ее акционерам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВСУ, ударив по объектам КТК в Новороссийске, хотели нанести экономический ущерб ее акционерам из США и Казахстана, заявило Минобороны.
«
"Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана", — сказали в ведомстве.
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан
23 февраля, 23:11
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры американских Chevron и ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.
В результате атаки были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Таким образом, киевский режим стремился дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти европейским потребителям, подчеркнули в Минобороны.
ВСУ ударили беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля. Пострадали несколько человек и гражданская инфраструктура, включая многоквартирные и частные дома.
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КазахстанСШАУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
