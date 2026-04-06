Киев в ночь на шестое апреля атаковал БПЛА объекты КТК в Новороссийске

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киев в ночь на 6 апреля атаковал с помощью беспилотников объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.