15:57 06.04.2026 (обновлено: 16:01 06.04.2026)
Киев в ночь на шестое апреля атаковал БПЛА объекты КТК в Новороссийске
МО РФ: Киев в ночь на 6 апреля атаковал перевалочный комплекс в Новороссийске

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киев в ночь на 6 апреля атаковал с помощью беспилотников объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
В минувшее воскресенье губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил своем Telegram-канале, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников.
Минобороны назвало удар Киева по КТК атакой против иностранных акционеров
"В ночь на 6 апреля киевский режим в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям атаковал с применением ударных БПЛА самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
В Новороссийске из-за атаки Киева по КТК загорелись резервуары с нефтью
