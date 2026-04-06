Министр культуры рассказала о мероприятиях в честь канонизации Ушакова

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мероприятия в честь 25-летия канонизации русского флотоводца Федора Ушакова пройдут в Мордовии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава ведомства также добавила, что отдельно были рассмотрены вопросы технического оснащения Мордовской государственной филармонии и капитального ремонта Государственного театра оперы и балета имени Яушева в рамках нацпроекта "Семья".