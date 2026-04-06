10:24 06.04.2026
Медведчук сравнил Мерца с Гитлером
Германия движется к войне семимильными шагами, германский канцлер Фридрих Мерц по заветам Адольфа Гитлера желает развязать новый мировой конфликт, считает... РИА Новости, 06.04.2026
https://ria.ru/20260404/evropa-2085063164.html
https://ria.ru/20260305/cherchill-2078248715.html
https://ria.ru/20260327/usa-2083153750.html
Медведчук: Германия под руководством Мерца идет к войне семимильными шагами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Германия движется к войне семимильными шагами, германский канцлер Фридрих Мерц по заветам Адольфа Гитлера желает развязать новый мировой конфликт, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщил ранее, что ФРГ ужесточила правила выезда для мужчин призывного возраста: вступившие в силу с 2026 года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца. После вызванного этим сообщением общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя германского минобороны сообщило, что выезжать пока можно будет без разрешения бундесвера, но лишь до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Европа на пути ядерной эскалации
4 апреля, 08:00
"Германия движется к мировой войне семимильными шагами, очевидно опасаясь, что она начнется без нее, хотя две мировые войны без немцев не обошлись и причинили стране катастрофический ущерб, а ее народу — катастрофические страдания. Но, как видно, двух раз было мало: руководство ФРГ решило еще раз попробовать. На прошлой неделе в германских СМИ грянула сенсация… В рамках закона о модернизации военной службы вступило в силу требование для всех мужчин 17–45 лет согласовывать выезд из страны", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Как отмечает Медведчук, Мерц давно "по заветам Гитлера обожествляет войну, которая объединяет нас, европейцев, так, как никогда за последние десятилетия". Канцлер ФРГ, продолжает политик, вообще не видит возможности разрядки в Европе и ратует за продолжение украинского конфликта.
Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Все придумал Черчилль". Запад подтвердил истоки противостояния с Россией
5 марта, 08:00
"Когда Мерц кричит о том, что "Германия возвращается!", то невольно вспоминаешь нацистскую Германию. Ведь Гитлер тоже с маниакальной страстью кинулся наводить порядок в стране и мире… Мерц идет по пути бесноватого фюрера, не сворачивая, увеличивая армию и проповедуя известный лозунг "Пушки вместо масла", - добавляет председатель совета движения.
Медведчук считает, что сейчас вместо экономического союза из ЕС "спешно клепают Четвертый рейх", который бредит новым блицкригом. "Возросшие военные расходы должны покрыть "побежденные нецивилизованные народы". Как видим, объединение Германии сыграло злую шутку. Вместо мирной страны породило военного монстра, который, как это уже было не раз в истории, пытается стать главным инициатором новой мировой войны", - подытожил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
27 марта, 08:00
 
