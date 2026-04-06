Разработанный в Подмосковье медаппарат установили в больницы 30 регионов РФ
Подмосковной системой МАРС для визуализации кровоснабжения во время хирургических операций воспользовались в клиниках 30 регионов России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:10:00+03:00
https://ria.ru/20260403/podmoskove-2085034302.html
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Подмосковной системой МАРС для визуализации кровоснабжения во время хирургических операций воспользовались в клиниках 30 регионов России, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Разработка создана компанией из наукограда Фрязино.
"Компания начала работать более 30 лет назад и изначально специализировалась на разработках в области слуховых аппаратов. Сегодня это крупный научно-производственный комплекс общей площадью более 10 000 квадратных метров. Здесь разрабатывается и производится разнообразное медицинское и реабилитационное оборудование и высокотехнологичные устройства, которые обеспечивают технологический суверенитет нашей страны в медицинском секторе", – отметила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В основе данной системы лежат технологии флуоресцентной визуализации, позволяющие хирургам в режиме реального времени оценивать лимфоток, кровоснабжение и жизнеспособность тканей.
По данным пресс-службы, в настоящее время система уже установлена в крупных федеральных онкологических центрах России и Белоруссии.