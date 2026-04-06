В Сочи спелеолог погибла в пещере, спасатели эвакуировали тело

О том, что девушка погибла, спасателям сообщила её знакомая. Погибшая была участником незарегистрированной группы, уточнили в спасательном отряде.

Спасатели рассказали, что для транспортировки тела по обводненной пещере сотрудники организовали навеску с помощью техники SRT - одной веревки, на высоте 30 метров на вертикальном участке они навесили веревки и маятником переместили погибшую на скальную полку. После этого спасатели транспортировали тело по каньону на носилках. К работам привлекли 16 спасателей, а также 4 единицы техники.