В Сочи спелеолог погибла в пещере, спасатели эвакуировали тело - РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:17:00+03:00
2026-04-06T14:42:00+03:00
МЧС: в Сочи спелеолог погибла в пещере "Пасть дракона", спасатели вытащили тело
СОЧИ, 6 апр - РИА Новости. Спелеолог погибла в Сочи в пещере Глубокий Яр, более известной как "Пасть дракона", спасатели эвакуировали тело и передали сотруднику следственных органов, сообщил южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
"В Сочи
спасатели эвакуировали погибшего спелеолога из пещеры Глубокий Яр... В ночь с 4 на 5 апреля спасатели трех подразделений Южного РПСО МЧС России
проводили работы по транспортировке из пещеры Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, тела 24-летней девушки", - говорится в сообщении отряда в Мах.
О том, что девушка погибла, спасателям сообщила её знакомая. Погибшая была участником незарегистрированной группы, уточнили в спасательном отряде.
Спасатели рассказали, что для транспортировки тела по обводненной пещере сотрудники организовали навеску с помощью техники SRT - одной веревки, на высоте 30 метров на вертикальном участке они навесили веревки и маятником переместили погибшую на скальную полку. После этого спасатели транспортировали тело по каньону на носилках. К работам привлекли 16 спасателей, а также 4 единицы техники.