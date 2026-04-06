Матушкин: у Тамбовской облдумы налажено взаимодействие с профсоюзами

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. У Тамбовской областной думы налажено конструктивное взаимодействие с региональным союзом "Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов", сообщил спикер парламента Евгений Матушкин.

Председатель облдумы принял участие в отчетно-выборной конференции профобъединения, где высоко оценил его деятельность.

"Вы во всех сферах жизни нашего региона принимаете самое активное участие. Мы, депутаты, очень ценим вашу работу, имеющую большое значение для социально-экономического развития области, укрепления социального партнерства. Об этом, в частности, свидетельствует то, что тамбовские профсоюзы наделены правом законодательной инициативы, мы к ним всегда прислушиваемся", — цитирует Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.