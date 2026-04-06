Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале
Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале - РИА Новости, 06.04.2026
Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале
Жительницу Краснодара и ее сына будут судить за хищение более 30 миллионов рублей у женщин, намеревавшихся потратить маткапитал на недвижимость, сообщает... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:40:00+03:00
2026-04-06T14:40:00+03:00
2026-04-06T14:53:00+03:00
краснодарский край
краснодар
происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале
Краснодарку и ее сына будут судить за хищение 30 млн руб на маткапитале
КРАСНОДАР, 6 апр – РИА Новости. Жительницу Краснодара и ее сына будут судить за хищение более 30 миллионов рублей у женщин, намеревавшихся потратить маткапитал на недвижимость, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"49-летняя жительница Краснодарского края
и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта "Демография". Они создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья обманывали женщин, имеющих право на получение материнского капитала. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры на строительство домов и получали от них оплату за недвижимость и дополнительные услуги, однако обязательства по строительству не были выполнены.
Уточняется, что потерпевшим признано и отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб, по данным ведомства, составил более 30 миллионов рублей. Судом по ходатайству следователя обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.