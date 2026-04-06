Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале

КРАСНОДАР, 6 апр – РИА Новости. Жительницу Краснодара и ее сына будут судить за хищение более 30 миллионов рублей у женщин, намеревавшихся потратить маткапитал на недвижимость, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта "Демография". Они создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья обманывали женщин, имеющих право на получение материнского капитала. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры на строительство домов и получали от них оплату за недвижимость и дополнительные услуги, однако обязательства по строительству не были выполнены.