Масалитин высоко оценил действия Угальде в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитникам "Локомотива" было сложно справиться с нападающим "Спартака" Манфредом Угальде в московском дерби в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сказал РИА Новости обладатель Кубка России в составе "красно-белых" Валерий Масалитин.
В воскресенье "Спартак" обыграл дома московский "Локомотив" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Угальде вышел перед стартом второго тайма, сменив Ливая Гарсию.
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
66’ • Эсекьель Барко (П)
83’ • Пабло Солари
23’ • Сесар Монтес
"Перед матчем было понятно, что "Спартак" будет иметь преимущество и владеть мячом, а "Локомотив" будет играть на контратаках – это мы и увидели. "Локомотив" очень хорошо разыгрывает стандарты. С выходом Угальде очень обострилась игра впереди, и защитникам было тяжело с этим справиться, вследствие чего пошли ошибки в защите. "Спартак" очень хорошо смотрелся всю игру, особенно во втором тайме", - сказал Масалитин.
"На первый тайм у "Локомотива" хватило сил, а во втором, когда "Спартак" включил скорости, железнодорожникам стало тяжело. По пенальти есть вопросы. Играл Морозов больше плечом, тем более что дальше вратарь страховал. Было видно, что у "Локомотива" не хватает сил на вторую половину матча. И это удивляет, потому что был перерыв на сборную, команда плодотворно готовилась", - добавил он.