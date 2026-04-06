15:50 06.04.2026 (обновлено: 17:05 06.04.2026)
Масалитин высоко оценил действия Угальде в матче с "Локомотивом"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитникам "Локомотива" было сложно справиться с нападающим "Спартака" Манфредом Угальде в московском дерби в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сказал РИА Новости обладатель Кубка России в составе "красно-белых" Валерий Масалитин.
В воскресенье "Спартак" обыграл дома московский "Локомотив" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Угальде вышел перед стартом второго тайма, сменив Ливая Гарсию.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 1
Локомотив
66‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
83‎’‎ • Пабло Солари
(Роман Зобнин)
23‎’‎ • Сесар Монтес
(Алексей Батраков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Перед матчем было понятно, что "Спартак" будет иметь преимущество и владеть мячом, а "Локомотив" будет играть на контратаках – это мы и увидели. "Локомотив" очень хорошо разыгрывает стандарты. С выходом Угальде очень обострилась игра впереди, и защитникам было тяжело с этим справиться, вследствие чего пошли ошибки в защите. "Спартак" очень хорошо смотрелся всю игру, особенно во втором тайме", - сказал Масалитин.
"На первый тайм у "Локомотива" хватило сил, а во втором, когда "Спартак" включил скорости, железнодорожникам стало тяжело. По пенальти есть вопросы. Играл Морозов больше плечом, тем более что дальше вратарь страховал. Было видно, что у "Локомотива" не хватает сил на вторую половину матча. И это удивляет, потому что был перерыв на сборную, команда плодотворно готовилась", - добавил он.
