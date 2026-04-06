https://ria.ru/20260406/marafon-2085443525.html
Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне
Почти 4 тысячи человек приняли участие в XIII Международном югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа...
2026-04-06T14:02:00+03:00
ханты-мансийск
спорт
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975456682_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_ba9467cea1ae05756df091806bfac531.jpg
https://ria.ru/20260403/khmao-2084926106.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975456682_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_313ef005946fbd78ac5459d2f38db2f0.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 апр - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек приняли участие в XIII Международном югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Международный югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске с 4 по 5 апреля.
"Столица нашего региона вновь стала местом встречи любителей и профессионалов лыжных гонок. В этом году зарегистрировалось почти 4 тысячи участников из 52 субъектов и зарубежных стран", - написал Кухарук в своем канале на платформе Мах.
Участники марафона преодолевали дистанции в 50, 25 и 5 километров свободным и классическим стилем. В программу соревнований также вошел ретрозабег, посвященный 20-летию Олимпиады-2006 в Турине. Для детей впервые был организован забег "Три коровы два кота". Самым юным участником марафона стал шестимесячный Демьян Парфенов - ребенка с собой на дистанцию взяли его родители.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года при поддержке регионального правительства, автономного учреждения "ЮграМегаСпорт" и Федерации лыжных гонок автономного округа. Губернатор поблагодарил ВТБ, страховую компанию "Югория", "Визит Югра" и медиахолдинг "Югра" за содействие и вклад в развитие массового спорта.