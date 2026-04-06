Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне - РИА Новости, 06.04.2026
14:02 06.04.2026
Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне
Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне - РИА Новости, 06.04.2026
Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне
Почти 4 тысячи человек приняли участие в XIII Международном югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:02:00+03:00
2026-04-06T14:02:00+03:00
ханты-мансийск
спорт
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск, спорт, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук
Ханты-Мансийск, Спорт, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук
Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне

Около четырех тысяч лыжников приняли участие в лыжном марафоне в Ханты-Мансийске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
ТЮМЕНЬ, 6 апр - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек приняли участие в XIII Международном югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
Международный югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске с 4 по 5 апреля.
Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Югорчане обсудили с депутатом Госдумы Завальным развитие округа
3 апреля, 10:14
"Столица нашего региона вновь стала местом встречи любителей и профессионалов лыжных гонок. В этом году зарегистрировалось почти 4 тысячи участников из 52 субъектов и зарубежных стран", - написал Кухарук в своем канале на платформе Мах.
Участники марафона преодолевали дистанции в 50, 25 и 5 километров свободным и классическим стилем. В программу соревнований также вошел ретрозабег, посвященный 20-летию Олимпиады-2006 в Турине. Для детей впервые был организован забег "Три коровы два кота". Самым юным участником марафона стал шестимесячный Демьян Парфенов - ребенка с собой на дистанцию взяли его родители.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года при поддержке регионального правительства, автономного учреждения "ЮграМегаСпорт" и Федерации лыжных гонок автономного округа. Губернатор поблагодарил ВТБ, страховую компанию "Югория", "Визит Югра" и медиахолдинг "Югра" за содействие и вклад в развитие массового спорта.
 
Ханты-МансийскСпортХанты-Мансийский автономный округРуслан Кухарук
 
 
