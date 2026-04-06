Около четырех тысяч лыжников приняли участие в Югорском лыжном марафоне

ТЮМЕНЬ, 6 апр - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек приняли участие в XIII Международном югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Международный югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске с 4 по 5 апреля.

"Столица нашего региона вновь стала местом встречи любителей и профессионалов лыжных гонок. В этом году зарегистрировалось почти 4 тысячи участников из 52 субъектов и зарубежных стран", - написал Кухарук в своем канале на платформе Мах.

Участники марафона преодолевали дистанции в 50, 25 и 5 километров свободным и классическим стилем. В программу соревнований также вошел ретрозабег, посвященный 20-летию Олимпиады-2006 в Турине. Для детей впервые был организован забег "Три коровы два кота". Самым юным участником марафона стал шестимесячный Демьян Парфенов - ребенка с собой на дистанцию взяли его родители.