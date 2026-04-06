Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/makhachkala-2085551879.html
Эксперты установили причины обрушения дома в Махачкале во время дождя
Несоблюдение градостроительных норм при строительстве стало основной причиной обрушения трехэтажного дома в Махачкале, дополнительным фактором послужило... РИА Новости, 06.04.2026
происшествия
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
наводнение в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085378831_0:11:1260:720_1920x0_80_0_0_ca14f420935a5f8777a69658d90d03f8.jpg
https://ria.ru/20260406/melikov--2085442872.html
https://ria.ru/20260405/makhachkala-2085314097.html
Эксперты установили причины обрушения дома в Махачкале во время дождя

Причиной обрушения дома в Махачкале стало нарушение градостроительных норм

© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале
Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Несоблюдение градостроительных норм при строительстве стало основной причиной обрушения трехэтажного дома в Махачкале, дополнительным фактором послужило подтопление территории из-за непроходимости водопропускного канала, сообщили в министерстве строительства Дагестана.
В воскресенье в Махачкале во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из соседних домов эвакуированы около 300 человек. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто и при каких обстоятельствах выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию попавших под угрозу обрушения домов.
Меликов поручил проверить разрешения на постройку домов у реки в Махачкале
Вчера, 14:00
"В Махачкале проинспектировали дом на Айвазовского… Основная причина обрушения - несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отсутствие пропускной способности канала обусловлено его закрытием в районе Цумадинского рынка, выяснили эксперты.
Комиссия, в состав которой вошли проектировщики и профильные специалисты, разработала план экстренных и долгосрочных мер, который включает ликвидацию последствий обрушения и восстановление поврежденных конструкций, разработку рекомендаций по улучшению строительных норм и правил, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем. Также принято решение о техническом мониторинге состояния четырех многоэтажных домов, по которым имеются опасения обрушения.
Глава Дагестана на месте обрушения дома в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Меликов рассказал, с чем связаны подтопления Махачкалы
5 апреля, 18:22
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанСергей МеликовНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала