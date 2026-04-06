Эксперты установили причины обрушения дома в Махачкале во время дождя

"В Махачкале проинспектировали дом на Айвазовского… Основная причина обрушения - несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Комиссия, в состав которой вошли проектировщики и профильные специалисты, разработала план экстренных и долгосрочных мер, который включает ликвидацию последствий обрушения и восстановление поврежденных конструкций, разработку рекомендаций по улучшению строительных норм и правил, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем. Также принято решение о техническом мониторинге состояния четырех многоэтажных домов, по которым имеются опасения обрушения.