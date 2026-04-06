Эксперты установили причины обрушения дома в Махачкале во время дождя
Несоблюдение градостроительных норм при строительстве стало основной причиной обрушения трехэтажного дома в Махачкале, дополнительным фактором послужило... РИА Новости, 06.04.2026
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Несоблюдение градостроительных норм при строительстве стало основной причиной обрушения трехэтажного дома в Махачкале, дополнительным фактором послужило подтопление территории из-за непроходимости водопропускного канала, сообщили в министерстве строительства Дагестана.
В воскресенье в Махачкале
во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из соседних домов эвакуированы около 300 человек. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. Глава Дагестана Сергей Меликов
поручил выяснить, кто и при каких обстоятельствах выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию попавших под угрозу обрушения домов.
"В Махачкале проинспектировали дом на Айвазовского… Основная причина обрушения - несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отсутствие пропускной способности канала обусловлено его закрытием в районе Цумадинского рынка, выяснили эксперты.
Комиссия, в состав которой вошли проектировщики и профильные специалисты, разработала план экстренных и долгосрочных мер, который включает ликвидацию последствий обрушения и восстановление поврежденных конструкций, разработку рекомендаций по улучшению строительных норм и правил, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем. Также принято решение о техническом мониторинге состояния четырех многоэтажных домов, по которым имеются опасения обрушения.