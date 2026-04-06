14:33 06.04.2026
МАГАТЭ подтвердила недавние попадания близ АЭС "Бушер" в Иране
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. МАГАТЭ подтверждает недавние попадания в результате военных ударов близ АЭС "Бушер" в Иране на основе своего анализа, но сам объект не поврежден, следует из заявления агентства.
"На основе собственного независимого анализа новых спутниковых снимков... МАГАТЭ может подтвердить недавние попадания в результате военных ударов вблизи иранской АЭС в Бушере, включая одно всего в 75 метрах от периметра объекта. Анализ МАГАТЭ снимков, сделанных 5 апреля, показывает, что сама АЭС не пострадала", - говорится в заявлении МАГАТЭ в социальной сети X.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность инцидентом вблизи АЭС "Бушер"
4 апреля, 12:57
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб. Это был уже четвертый инцидент с АЭС "Бушер" с начавшегося 28 февраля конфликта вокруг Ирана.
Организация по атомной энергии Ирана до этого сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Иран призвал пересмотреть полномочия гендиректора МАГАТЭ, заявил Багаи
Вчера, 14:14
 
