В Норвегии признали крах мировых лыж. Совсем ничего не могут без России?

Доминирование норвежских лыжников достигло такого уровня, что сами представители этой страны в панике бьют тревогу и говорят то, что все и так знали и понимали последние годы. Мировые лыжи близки к полному краху в том числе из-за отстранения сборной России. Всем откровенно надоело смотреть на борьбу норвежцев за медали между собой. Вот и двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю не смог сдержаться и выдал абсолютно базовые вещи.

Возвращение России решило бы многие проблемы

На прошедшей Олимпиаде в Милане норвежцы завоевали 11 из 18 медалей в мужской части соревнований, при этом Йоханнес Клебо взял все шесть золотых наград. Если посмотреть на общий зачет Кубка мира, то ситуация выглядит еще хуже. Семь из десяти мест остались за Норвегией . Лишь итальянский ветеран Федерико Пеллегрино в спринте временами пытался что-то сделать с тотальным доминированием соперников, но глобально это, конечно, ничего не меняло. Тем более, что итальянец по итогам сезона объявил о завершении карьеры.

Собственно, происходящее видели все, в том числе и руководство Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Только вот почему-то на протяжении нескольких лет предпочитали молчать. И игнорировать одну из главных причин падения - отстранение сборной России. С 2022 года слово конкуренция в мужских лыжах стало некой иронией. Не говоря уже о том, что негативные последствия проявлялись и в финансовой части. Зачем спонсировать чемпионат Норвегии, который все наблюдали эти сезоны?

Глава FIS Йохан Элиаш очень старался вернуть россиян, но скандинавское лобби настойчиво выступало против. Помогли лишь усилия Спортивного арбитражного суда (CAS) , который принял решение, что наших лыжников необходимо допустить к соревнованиям в нейтральном статусе. Пока он есть лишь у трех человек, а двое из них, Савелий Коростелев Дарья Непряева , уже вполне неплохо выступают на Кубке мира и съездили на Олимпиаду в Милане, где Савелий даже чуть не взял медаль.

"Лыжи практически мертвы"

Не выдержали нервы даже у двукратного олимпийского чемпиона Мартина Сундбю, который фактически заявил о скорой и неминуемой гибели мировых лыж, а также призвал лишить всех норвежцев привилегий.

« "У мужчин полностью отсутствует международное разнообразие. Это пугает. Его просто не существует. Перед такими Олимпийскими играми, как в этом году, невозможно назвать иностранца фаворитом в борьбе за медали, тем более за место в первой четверке. Я не знаю, случалось ли такое раньше. Никто не придет, чтобы занять место России. Я считаю, что всю систему необходимо тщательно изучить. Я убежден, что Норвегию следует лишить почти всех привилегий. Лыжи уже практически мертвы, это просто конец",- приводит слова Сундбю VG.

А ведь это говорит норвежец, который по идее должен радоваться доминированию соотечественников. Но, похоже, что вопрос уже встает в той плоскости, что если что-то не предпринять, история мировых лыж может закончиться. Сундбю даже допускает, что лыжные гонки могут в скором времени исключить из программы Олимпийских игр. Конечно, верится в это с трудом, хотя предположить десять лет назад, что мы будем наблюдать текущую картину тоже было сложно.

Мартин также вспомнил, как читал статью в 2011 году о фаворитах чемпионата мира. И там было 16 фаворитов преимущественно из разных стран, причем никто из них в итоге не выиграл. Сейчас это кажется какой-то насмешкой. Сундбю сказал вслух то, о чем все думают. И это вызывает большое уважение. К такому заслуженному человеку наверняка могут прислушаться и то, что олимпийские чемпионы бьют тревогу, хороший знак для российских лыж.