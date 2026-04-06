Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири" - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
12:07 06.04.2026 (обновлено: 12:24 06.04.2026)
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири" - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"
Решение о будущем главного тренера новосибирской "Сибири" Ярослава Люзенкова будет принято на заседании попечительского совета, которое состоится в конце апреля РИА Новости Спорт, 06.04.2026
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067982467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2f304ddbf1838168308184682c1a90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"

Крутохвостов: решение по контракту Люзенкова будет принято в апреле или мае

© РИА Новости / Александр Кряжев
Ярослав Люзенков. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о будущем главного тренера новосибирской "Сибири" Ярослава Люзенкова будет принято на заседании попечительского совета, которое состоится в конце апреля или середине мая, заявил на пресс-конференции генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Лев Крутохвостов.
Люзенков стал исполняющим обязанности главного тренера "Сибири" в ноябре, сменив Вячеслава Буцаева. В январе было принято решение об утверждении Люзенкова в должности главного тренера. Под его руководством в текущем сезоне "Сибирь" набрала 69 очков и заняла восьмое место в таблице Восточной конференции, обеспечив выход в плей-офф КХЛ, где клуб уступил в серии первого раунда магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4.
"Конкретики на сегодняшний день нет, но есть большое желание продолжить работу. Многие моменты обсудили, но сам контракт в плане суммы и срока не подписан, самое важное. Я думаю, в течение ближайшего времени мы все обсудим, и это будет включено в повестку заседания попечительского совета, которое состоится в конце апреля или, может быть, в середине мая. Там уже будет принято официальное решение", - заявил Крутохвостов.
Люзенкову 48 лет. Ранее он тренировал петербургское "Динамо", выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а также команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - ярославский "Локо", московское "Динамо" и клуб "Сибирские снайперы", входящий в систему "Сибири".
