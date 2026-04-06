Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири" - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"
Решение о будущем главного тренера новосибирской "Сибири" Ярослава Люзенкова будет принято на заседании попечительского совета, которое состоится в конце апреля РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T12:07:00+03:00
2026-04-06T12:07:00+03:00
2026-04-06T12:24:00+03:00
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://ria.ru/20260406/kaprizov-2085369394.html
спорт, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Стало известно, когда будет принято решение по главному тренеру "Сибири"
Крутохвостов: решение по контракту Люзенкова будет принято в апреле или мае
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Решение о будущем главного тренера новосибирской "Сибири" Ярослава Люзенкова будет принято на заседании попечительского совета, которое состоится в конце апреля или середине мая, заявил на пресс-конференции генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Лев Крутохвостов.
Люзенков стал исполняющим обязанности главного тренера "Сибири
" в ноябре, сменив Вячеслава Буцаева
. В январе было принято решение об утверждении Люзенкова в должности главного тренера. Под его руководством в текущем сезоне "Сибирь" набрала 69 очков и заняла восьмое место в таблице Восточной конференции, обеспечив выход в плей-офф КХЛ
, где клуб уступил в серии первого раунда магнитогорскому "Металлургу
" со счетом 1-4.
"Конкретики на сегодняшний день нет, но есть большое желание продолжить работу. Многие моменты обсудили, но сам контракт в плане суммы и срока не подписан, самое важное. Я думаю, в течение ближайшего времени мы все обсудим, и это будет включено в повестку заседания попечительского совета, которое состоится в конце апреля или, может быть, в середине мая. Там уже будет принято официальное решение", - заявил Крутохвостов.
Люзенкову 48 лет. Ранее он тренировал петербургское "Динамо
", выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а также команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - ярославский "Локо", московское "Динамо" и клуб "Сибирские снайперы", входящий в систему "Сибири".