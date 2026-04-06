Продюсерский центр "Триумф" покажет детский мюзикл "Лукоморье"

МОСКВА, 6 апр — продюсерский центр "Триумф". Продюсерский центр "Триумф" приглашает на детский, национальный мюзикл "Лукоморье".

Показы пройдут в Москве 26 апреля во "Дворце на Яузе".

Спектакль вошел в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто. Постановка основана на классических произведениях Александра Пушкина, но представлена в современной трактовке. Все артисты поют вживую.

Композитором детского мюзикла является Евгений Загот. В свое время продюсерский центр "Триумф" дал старт его карьере.

Продолжительность представления – 1 час 40 минут с антрактом.

Генеральный продюсер – Алексей Пеганов.