СМИ: экс-тренеру сборной Румынии может потребоваться операция на сердце

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывшему главному тренеру сборной Румынии по футболу Мирче Луческу может потребоваться операция на сердце, сообщает журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.
По информации источника, лечение специалиста будет продолжаться в обычном режиме. Отмечается, что возможно, позже ему потребуется операция, которую проведет румынский врач, работающий сейчас во Франции.
В четверг Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Специалист объяснил, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.