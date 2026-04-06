Состояние Луческу остается стабильно тяжелым, пишут СМИ

Состояние бывшего главного тренера сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу остается стабильно тяжелым, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние бывшего главного тренера сборной Румынии по футболу Мирчи Луческу остается стабильно тяжелым, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.
По информации источника, за ночь состояние специалиста не изменилось. Он по-прежнему находится в реанимации. Также отмечается, что в ночь на понедельник Луческу
посетила семья - жена, внук и сын Рэзван Луческу, возглавляющий греческий ПАОК
.
Ранее 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. Затем специалиста ввели в состояние искусственной комы.
В четверг Федерация футбола Румынии (FRF) объявила на сайте об уходе Луческу с поста главного тренера национальной команды в связи с истечением контракта. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените
", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза
", "Брешиа
", "Реджана", "Интер
", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом
", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем
", донецким "Шахтером
" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.