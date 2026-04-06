Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Производство машин и оборудования увеличилось на территории Москвы на 40,2% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Москва — локомотив индустриального развития страны. В столице работают заводы и фабрики из более чем 20 отраслей. В прошлом году одним из самых динамично развивающихся направлений стало машиностроение. В нем занято более 260 предприятий, где трудятся около 20 тысяч человек. В портфеле выпускаемой продукции: станки, насосы, роботизированные системы, лифты и конвейеры. В 2025 отраслевые компании нарастили производство машин и оборудования практически в полтора раза — на 40,2% по сравнению с 2024 годом", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, за 1 год в четыре раза вырос выпуск конвейеров. Также в прошлом году в городе с нуля развернулось производство оборудования для фильтрования или очистки воды — с 9,4 тысячи позиций в 2024 году до более чем 1 миллиона в 2025 году.

"В прошлом году рост показала и отгрузка в машиностроении. Например, практически в два раза — станков и решений для металлообработки. Всего за год объем отгруженной продукции машиностроения превысил сумму в 294 миллиардов рублей и показал рост на 15%. Для развития отрасли город создал целый комплекс мер поддержки и масштабирования производств на региональном, национальном, а также на международном уровне", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что на данный момент промышленникам доступно более 20 инструментов — от налоговых льгот до долгосрочных контрактов с гарантией сбыта.

Одна из ключевых задач поддержки промышленности — развитие кадрового потенциала. В декабре прошлого года на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках приступил к работе центр практической подготовки для машиностроения. Каждый год в нем будут готовить свыше 1,5 тысячи специалистов.