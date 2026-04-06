Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2% - РИА Новости, 06.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 06.04.2026
Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%
Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2% - РИА Новости, 06.04.2026
Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%
Производство машин и оборудования увеличилось на территории Москвы на 40,2% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T11:03:00+03:00
2026-04-06T11:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва
РИА Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%

Ликсутов: выпуск машин и оборудования вырос в Москве на 40,2% в 2025 году

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%
Производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2% - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Производство машин и оборудования увеличилось в Москве на 40,2%
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Производство машин и оборудования увеличилось на территории Москвы на 40,2% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москва — локомотив индустриального развития страны. В столице работают заводы и фабрики из более чем 20 отраслей. В прошлом году одним из самых динамично развивающихся направлений стало машиностроение. В нем занято более 260 предприятий, где трудятся около 20 тысяч человек. В портфеле выпускаемой продукции: станки, насосы, роботизированные системы, лифты и конвейеры. В 2025 отраслевые компании нарастили производство машин и оборудования практически в полтора раза — на 40,2% по сравнению с 2024 годом", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, за 1 год в четыре раза вырос выпуск конвейеров. Также в прошлом году в городе с нуля развернулось производство оборудования для фильтрования или очистки воды — с 9,4 тысячи позиций в 2024 году до более чем 1 миллиона в 2025 году.
"В прошлом году рост показала и отгрузка в машиностроении. Например, практически в два раза — станков и решений для металлообработки. Всего за год объем отгруженной продукции машиностроения превысил сумму в 294 миллиардов рублей и показал рост на 15%. Для развития отрасли город создал целый комплекс мер поддержки и масштабирования производств на региональном, национальном, а также на международном уровне", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что на данный момент промышленникам доступно более 20 инструментов — от налоговых льгот до долгосрочных контрактов с гарантией сбыта.
Одна из ключевых задач поддержки промышленности — развитие кадрового потенциала. В декабре прошлого года на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках приступил к работе центр практической подготовки для машиностроения. Каждый год в нем будут готовить свыше 1,5 тысячи специалистов.
Ранее Ликсутов сообщал, что компания "Шпиндель Лаб", которая работает в ОЭЗ Москвы, расширила парк оборудования для ремонта шпиндельных узлов станков с числовым программным управлением.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
